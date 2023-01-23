В Казахстане бывшие заведения McDonald’s возобновили работу без бренда

Работавшие в Казахстане рестораны McDonald’s возобновили работу без бренда. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.
На крыше одного из ресторанов, где раньше находился логотип McDonald’s, установили вывеску «Мы открыты».
Сотрудники компании рассказывали, что рестораны могут возобновить работу «в режиме no name, как в Белоруссии».
В начале января стало известно, что рестораны под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's. Причина — проблемы с поставками.