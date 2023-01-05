McDonald’s покидает Казахстан из-за проблем с поставками

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s прекращает работу в Казахстане из-за ограничений в поставках. Об этом 5 января официально сообщила компания.



Сеть обещают открыть через некоторое время под новым названием — о сроках пока не сообщается. «Связано ли это с ситуацией на Украине? — Это связано с ограничениями в поставках», — отвечают в пресс-службе McDonald’s на возможный вопрос.



«После открытия сети ресторанов посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса», — говорится в сообщении.

