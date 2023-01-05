    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -13

    1 м/с, с-в

    761мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.34eur75.66

    McDonald’s покидает Казахстан из-за проблем с поставками

    2237
    8 комментариев

    Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s прекращает работу в Казахстане из-за ограничений в поставках. Об этом 5 января официально сообщила компания.

    Сеть обещают открыть через некоторое время под новым названием — о сроках пока не сообщается. «Связано ли это с ситуацией на Украине? — Это связано с ограничениями в поставках», — отвечают в пресс-службе McDonald’s на возможный вопрос.

    «После открытия сети ресторанов посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса», — говорится в сообщении.

    Ранее о возможном уходе McDonald’s из Казахстана писали СМИ. Отмечалось, что компания запретила своему казахстанскому франчайзи закупать фарш у российских поставщиков после решения уйти из России из-за боевых действий на Украине.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close