McDonald’s покидает Казахстан из-за проблем с поставками

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s прекращает работу в Казахстане из-за ограничений в поставках. Об этом 5 января официально сообщила компания.
Сеть обещают открыть через некоторое время под новым названием — о сроках пока не сообщается. «Связано ли это с ситуацией на Украине? — Это связано с ограничениями в поставках», — отвечают в пресс-службе McDonald’s на возможный вопрос.
«После открытия сети ресторанов посетителям будут предложены продукты высокого качества, разнообразное меню и гостеприимный сервис. Рестораны быстрого обслуживания продолжат работу в соответствии с действующими высокими стандартами, ценностями и принципами ведения бизнеса», — говорится в сообщении.
Ранее о возможном уходе McDonald’s из Казахстана писали СМИ. Отмечалось, что компания запретила своему казахстанскому франчайзи закупать фарш у российских поставщиков после решения уйти из России из-за боевых действий на Украине.