СМИ: McDonald's может уйти из Казахстана, не найдя альтернативу российскому мясу

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может уйти из Казахстана, поскольку из-за запрета головной компании на сотрудничество с российскими поставщиками больше не может закупать мясо в России. Об этом 4 января сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По их информации, после того, как McDonald's решил уйти из России из-за боевых действий на Украине, компания запретила своему казахстанскому франчайзи закупать фарш у российских поставщиков. Найти альтернативу не удалось. Закупать котлеты у местных или европейских поставщиков оказалось невыгодно из-за высоких цен и транспортных расходов.
В ноябре все 24 ресторана сети в Казахстане приостановили работу из-за ограничений «в местных поставках».
Как отмечает агентство, ситуация осложняется тем, что франчайзи McDonald's в Казахстане и некоторых регионах России Кайрат Боранбаев находится под арестом. В марте он был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком».
Летом 2022 года McDonald's продал свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Теперь сеть работает под брендом «Вкусно — и точка». Под этим же брендом вскоре должны открыться бывшие рестораны американской сети в Белоруссии.