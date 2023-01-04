СМИ: McDonald's может уйти из Казахстана, не найдя альтернативу российскому мясу

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может уйти из Казахстана, поскольку из-за запрета головной компании на сотрудничество с российскими поставщиками больше не может закупать мясо в России. Об этом 4 января сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.



По их информации, после того, как McDonald's решил уйти из России из-за боевых действий на Украине, компания запретила своему казахстанскому франчайзи закупать фарш у российских поставщиков. Найти альтернативу не удалось. Закупать котлеты у местных или европейских поставщиков оказалось невыгодно из-за высоких цен и транспортных расходов.