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    СМИ: McDonald's может уйти из Казахстана, не найдя альтернативу российскому мясу

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    Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может уйти из Казахстана, поскольку из-за запрета головной компании на сотрудничество с российскими поставщиками больше не может закупать мясо в России. Об этом 4 января сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

    По их информации, после того, как McDonald's решил уйти из России из-за боевых действий на Украине, компания запретила своему казахстанскому франчайзи закупать фарш у российских поставщиков. Найти альтернативу не удалось. Закупать котлеты у местных или европейских поставщиков оказалось невыгодно из-за высоких цен и транспортных расходов.

    В ноябре все 24 ресторана сети в Казахстане приостановили работу из-за ограничений «в местных поставках».

    Как отмечает агентство, ситуация осложняется тем, что франчайзи McDonald's в Казахстане и некоторых регионах России Кайрат Боранбаев находится под арестом. В марте он был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком».

    Летом 2022 года McDonald's продал свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Теперь сеть работает под брендом «Вкусно — и точка». Под этим же брендом вскоре должны открыться бывшие рестораны американской сети в Белоруссии.

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    Комментарии 15

    Свободу Лёхе!05 Янв 2023 в 01:04
    Как всё непросто в этом мире.., так и до Религии можно дойти..) Кто-то.. - может с удовольствием съесть.. - курицу, к примеру и.. - ни за что - коня не съест, кто-то - собаку съест но.. - ни за что не съест корову, кто-то.. - запьёт задумавшись над всем этим и.. - Лук с Чесноком выберет. - Фу, скажут многие! - Господи, я не понимаю как они тут живут! ) Все они.. - такие разные! ) - Нет-нет, это только так, на Вид..) - Зачем же вводят в.. Заблуждение они друг друга? - Культура!..) - Аааа..) - А им приятно быть.., как это Ты назвал? - Культурными! - Да, именно так, приятно им такими быть? - Ну ты и дурень, вспомни Детство(!)), приятно было тебе быть.. "Я"? - Вполне.., правда, и доставалось мне(!)) за это! ) - Всем доставалось..) - Тебя я понял, нужно Уважать Каждое(!) "Я" - Логично..) Но это - в Теории! - Что не так в Практике? - Смотри, расчленитель Соколов, говорят, воевать пошёл, представь, вернётся с СВО он.. - Героем! - Господи, это не ко мне-к Юристам, не к нашим и - к психиатрам!)
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