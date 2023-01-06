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    Экономика и санкции

    Вывески McDonald's снимают с ресторанов в Казахстане

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    В Казахстане начали демонтировать логотипы с фасадов ресторанов сети McDonald's. Об этом 6 января сообщают казахстанские СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев в соцсетях.

    Накануне компания сообщила, что сеть покидает Казахстан из-за проблем с поставками. В первой половине дня лишился айдентики ресторан на пересечении улиц Толе би и Кунаева, рабочие сняли с него все логотипы и визуальные элементы. В ближайшие дни снимут логотипы со всех 24 ресторанов быстрого питания, работавших под брендом McDonald's с 2016 года под управлением ТОО Food Solutions KZ.

    По словам сотрудника одной из закрывшихся точек, рестораны могут возобновить работу уже в этом месяце «в режиме no name, как в Белоруссии».

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