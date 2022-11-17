Вывески McDonald's снимают с фасадов ресторанов в Белоруссии

Фирменные вывески McDonald's начали снимать с фасадов ресторанов быстрого питания в Белоруссии. Об этом 17 ноября сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что на белорусский рынок выходит сеть «Вкусно — и точка», которая подписывает договор франчайзи с «КСБ Виктори Рестораны», управляющей ресторанами McDonald's в стране. Отмечалось, что компания начнёт работу под новым брендом в течение нескольких недель после завершения необходимых юридических процедур и решения организационных вопросов.
Сегодня пресс-служба McDonald’s в Казахстане также сообщила, что с пятницы, 18 ноября, временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках.
Напомним, «Вкусно — и точка» в России пришла на смену McDonald's. В марте «Макдоналдс» объявил об уходе из страны. Бизнес продали сооснователю «НефтеХимСервиса» Александру Говору. Первые рестораны «Вкусно — и точка» заработали в России в июне. К сентябрю их число достигло 800. Первые 12 таких ресторанов открылись в Петербурге 22 июня. Всего в городе у сети — преемницы «Макдоналдса» — 78 точек.