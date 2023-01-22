В Петербурге ветеран Великой Отечественной войны отметил 107-летие

В Петербурге 22 января 107-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Сестрорецка Валентин Прокофьевич Росляков.
Поздравить ветерана приехали представители Законодательного собрания, а также администраций Курортного района и Сестрорецка.
Валентин Прокофьевич Росляков — полковник в отставке. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За боевые заслуги».
В феврале 2022 года он вошел в Книгу рекордов России как самый возрастной ныне живущий участник Великой Отечественной войны.