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    В Петербурге ветеран Великой Отечественной войны отметил 107-летие

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    В Петербурге 22 января 107-й день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Сестрорецка Валентин Прокофьевич Росляков.

    Поздравить ветерана приехали представители Законодательного собрания, а также администраций Курортного района и Сестрорецка.

    Валентин Прокофьевич Росляков — полковник в отставке. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За боевые заслуги».

    В феврале 2022 года он вошел в Книгу рекордов России как самый возрастной ныне живущий участник Великой Отечественной войны.

    Валентин Росляков родился 22 января 1916 года в деревне Коптево Тамбовской области. В 1937 году поступил на службу в Красную армию и участвовал в Великой Отечественной войне лейтенантом на территории Армянской ССР. В августе — сентябре 1941 года, в Иранской операции, получил множественные ранения, горел в танке. После госпиталя участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Молдавии, Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии.

    В одном из сражений в августе 1944 года в его батальоне осталось всего четыре танка Т-34. Вместе с вверенными ему экипажами оставшихся машин подбил 12 из 16 немецких «тигров». Окончил войну в городе Штеттин на Балтике.

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