В Петербурге ветеран Великой Отечественной войны отметил 107-летие

Валентин Росляков родился 22 января 1916 года в деревне Коптево Тамбовской области. В 1937 году поступил на службу в Красную армию и участвовал в Великой Отечественной войне лейтенантом на территории Армянской ССР. В августе — сентябре 1941 года, в Иранской операции, получил множественные ранения, горел в танке. После госпиталя участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Молдавии, Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии.



В одном из сражений в августе 1944 года в его батальоне осталось всего четыре танка Т-34. Вместе с вверенными ему экипажами оставшихся машин подбил 12 из 16 немецких «тигров». Окончил войну в городе Штеттин на Балтике.



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