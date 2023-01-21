Хвостатый парламентарий сменил повестку. В Акапулько заседание депутатов прервал парящий хищник

На головы депутатов в Мексике прямо во время заседания упал енот. Пробежка по залу сопровождалась криками.
Заседание горсовета Акапулько, на котором упал енот, было в декабре, но мексиканские СМИ на днях опубликовали видео, которое к 21 января разошлось по всему миру.
Енотов было два, но одному повезло больше и он остался под потолком. Его сородич свалился практически на голову одному из ассистентов, после чего ринулся в бега, но выбрал неверное направление.
Судя по кадрам, еноты привели публику в лёгкий ужас. Никто не пострадал.