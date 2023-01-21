    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-з

    776мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.67eur74.34

    Хвостатый парламентарий сменил повестку. В Акапулько заседание депутатов прервал парящий хищник

    1596
    3 комментария

    На головы депутатов в Мексике прямо во время заседания упал енот. Пробежка по залу сопровождалась криками.

    Заседание горсовета Акапулько, на котором упал енот, было в декабре, но мексиканские СМИ на днях опубликовали видео, которое к 21 января разошлось по всему миру.

    Енотов было два, но одному повезло больше и он остался под потолком. Его сородич свалился практически на голову одному из ассистентов, после чего ринулся в бега, но выбрал неверное направление.

    Судя по кадрам, еноты привели публику в лёгкий ужас. Никто не пострадал.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МексикаДепутатыЕнот
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close