Telegram попадает под запрет быть частью банковской инфраструктуры

Роскомнадзор объяснил, какие мессенджеры попадают под запрет на передачу платежной информации. Telegram считается иностранным приложением.



О разъяснениях РКН 21 января пишет «Коммерсантъ». Поправки в закон «Об информации» были внесены в прошлом году и вступают в силу с 1 марта. С началом весны в иностранных мессенджерах запрещается передача любой платежной информации. Отмечается, что закон может коснуться интеграции Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок.

Кроме того, новость может оказаться неприятной для банков. К примеру, ВТБ и Промсвязьбанк используют мессенджер наподобие приложений — из-за санкций полноценные сервисы были удалены из AppStore и GooglePlay.