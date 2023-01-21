Telegram попадает под запрет быть частью банковской инфраструктуры

Роскомнадзор объяснил, какие мессенджеры попадают под запрет на передачу платежной информации. Telegram считается иностранным приложением.
О разъяснениях РКН 21 января пишет «Коммерсантъ». Поправки в закон «Об информации» были внесены в прошлом году и вступают в силу с 1 марта. С началом весны в иностранных мессенджерах запрещается передача любой платежной информации. Отмечается, что закон может коснуться интеграции Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок.
Кроме того, новость может оказаться неприятной для банков. К примеру, ВТБ и Промсвязьбанк используют мессенджер наподобие приложений — из-за санкций полноценные сервисы были удалены из AppStore и GooglePlay.
Сами банки говорят, что все операции проводятся на их стороне. Эксперты предполагают, что для Telegram в скором времени может быть сделано исключение.