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    Тёлки — ничто, крипта — всё. Ветеринар из Ленобласти потерял почти 8 млн рублей

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    Уголовное дело о мошенничестве могут возбудить в Волосовском районе Ленобласти после обращения 63-летнего ветеринарного врача. Работник сельскохозяйственной компании лишился почти 8 млн рублей, доверившись брокеру. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 января.

    Все началось в конце октября, когда специалист зашел на сайт «Газпрома». Там он увидел информацию о бинарных опционах, после чего скачал приложение криптовалютной биржи. С ним сразу же связалась девушка, представилась брокером и начала вести клиента. В результате ветеринар вложил 7 844 559 рублей.

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    Ленинградская областьВетеринарКриптовалютаМошенничество
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