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    В Петербурге меняется система расчета для компенсаций по услугам ЖКХ

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    Петербургские льготники будут получать компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг, исходя из своих реальных платежек. Раньше их считали по нормативу.

    Как сообщает жилищный комитет 20 января, в городе вступили в силу новые правила компенсации, теперь региональное и федеральное законодательства совпадают. До этого сумма компенсаций вычислялась усредненно — в формулу закладывали нормативы жилплощади и потребления услуг. Из-за этого где-то реальный расход и оплата могли не совпадать с получаемыми деньгами. «Теперь считать будут индивидуально для каждого льготника на основе его фактической квартплаты. Это обеспечит справедливое возмещение расходов горожан на оплату жилья и коммунальных услуг», — сообщает жилком.

    При этом доля возмещаемых расходов не меняется: это 30%, 40% или 50%. В зависимости от того, к какой категории льготников относится человек. Из-за перехода на новую систему перечисления пойдут по следующему графику: в январе частично авансом придет часть компенсации за январь же (она будет составлять 40% от декабрьской выплаты); с февраля по июнь — человек будет получать остаток за минувший месяц и все те же 40% от декабрьской суммы в качестве аванса; начиная с июля это будет целиком компенсация за прошлый месяц, исходя из фактической оплаты.

    Напомним, частичная компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг положена нескольким льготным категориям горожан — от участников Великой Отечественной войны до инвалидов, ветеранов труда и части пенсионеров. Полный список — здесь, вопросы по расчету компенсации можно задать по телефону +7(812)246–18–18.

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