В Петербурге меняется система расчета для компенсаций по услугам ЖКХ

Петербургские льготники будут получать компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг, исходя из своих реальных платежек. Раньше их считали по нормативу.



Как сообщает жилищный комитет 20 января, в городе вступили в силу новые правила компенсации, теперь региональное и федеральное законодательства совпадают. До этого сумма компенсаций вычислялась усредненно — в формулу закладывали нормативы жилплощади и потребления услуг. Из-за этого где-то реальный расход и оплата могли не совпадать с получаемыми деньгами. «Теперь считать будут индивидуально для каждого льготника на основе его фактической квартплаты. Это обеспечит справедливое возмещение расходов горожан на оплату жилья и коммунальных услуг», — сообщает жилком.

