В Московской области возбудили дело после смерти молодого актёра. Его тело двое суток лежало на морозе

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Московской области после гибели 18-летнего молодого человека около трансформаторной будки на стройке в Звенигороде. Об этом 20 января сообщили в Telegram-канале регионального СКР. Тело парня нашли 14 января, на нём обнаружили повреждения, характерные для удара током. Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. С места происшествия изъяли некоторые предметы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным StarHit, речь идёт об актёре Арсене Суховском. Известно, что погибший — приёмный сын кинопродюсера Юлианны Медведевой, она усыновила его в четыре года вместе с братом и сестрой. Парень мечтал об актёрской карьере и снялся в главной роли в картине «Недетский дом» режиссёра Михаила Расходникова.

В октябре прошлого года он поехал поступать в театральную школу Олега Табакова в Москве, но удача подвела. После этого ходил на пробы, но снова их провалил. Просить денег у родителей не стал и неофициально устроился на стройку: в его обязанности входило поднимать и опускать шлагбаум. Он работал вместе с напарником.

По словам приёмной матери Арсена, в тот день, когда сына не стало, начальник не выдавал ему зарплату. После очередной просьбы о деньгах он зачем-то отправил его делать фотографию счётчиков в трансформаторной будке. Позже стало известно, что в этой будке его убило током. Молодой человек пролежал на морозе в течение двух суток, и только ближе к ночи в субботу, 14 января, тело нашли. По словам начальника, камеры с объекта украли накануне. Его, по словам женщины, уже собирались хоронить «как не пойми кого», будто пытались «замять случай».