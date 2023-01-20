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    Угонщику придется заплатить за чужой рефрижератор, побитый в попытке уйти от полиции на Суздальском

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    Хозяин рефрижератора, который был угнан и разбит в ДТП в Выборгском районе Петербурга в апреле 2020 года, спустя почти два года после вынесения приговора отсудил у угонщика компенсацию за ремонт машины. Удирая от полиции, злоумышленник въехал на нем в забор.

    Сам угон произошел поздним вечером 2 апреля 2020 года. 27-летний мужчина похитил с улицы Симонова принадлежащий истцу фургон-рефрижератор «ГАЗель Белава» и врезался на нем в забор на Суздальском проспекте, после чего был задержан сотрудниками ДПС. Так закончилась его попытка скрыться от полицейских, прибывших по вызову горожан, которые заметили, как «ГАЗель» мчит «против шерсти» по односторонней улице. В марте 2021 года злоумышленника приговорили за угон и еще несколько преступлений к двум годам колонии строгого режима.

    Ущерб хозяин «ГАЗели» оценил в 120 200 рублей. Он обратился в суд и попросил взыскать с угонщика эту сумму и 5000 рублей расходов на экспертное заключение, сообщает 20 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ответчик на заседание не явился. В итоге Выборгский районный суд Петербурга удовлетворил требования истца.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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