Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Павлова, рассуждавшего о хасидах и «десатанизации»

Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова. Соответствующий указ за подписью главы государства опубликован 20 января на официальном портале правовой информации.
Павлов известен тем, что в октябре прошлого года в колонке в газете «Аргументы и факты» заявил о необходимости «десатанизации» Украины, которую «киевский режим превратил в тоталитарную гиперсекту», а также написал, что «главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами». После его заявлений Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился в Следственный комитет и прокуратуру.
Секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву тогда пришлось принести извинения читателям за высказывания своего помощника.