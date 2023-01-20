    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, сев

    762мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd68.85eur74.41

    Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза Павлова, рассуждавшего о хасидах и «десатанизации»

    4645
    13 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности помощника секретаря Совета безопасности РФ Алексея Павлова. Соответствующий указ за подписью главы государства опубликован 20 января на официальном портале правовой информации.

    Павлов известен тем, что в октябре прошлого года в колонке в газете «Аргументы и факты» заявил о необходимости «десатанизации» Украины, которую «киевский режим превратил в тоталитарную гиперсекту», а также написал, что «главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами». После его заявлений Российский еврейский конгресс (РЕК) обратился в Следственный комитет и прокуратуру.

    Секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву тогда пришлось принести извинения читателям за высказывания своего помощника.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Совет безопасностиУказХасидыПутинСовбез
    ЛАЙК2
    СМЕХ21
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close