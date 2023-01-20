Петербург прощается с оттепелью. В выходные вернётся зима

Оттепель начала отступать. Пятница — последний день с плюсовыми температурами.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 января в Петербурге возможен небольшой мокрый снег. Ветер днем северных направлений, слабый. Температура воздуха в течение суток минус 1 — плюс 1 градус. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние северной периферии небольшого циклонического вихря. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
Даже минус 1 — повышенная температура для середины зимы января, отмечает «Яндекс.Погода». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге бывает паcмурно, от минус 14 до минус 2 градусов. Самое холодное 20 января зафиксировано в 1969 году, минус 27 днём, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 4.
В субботу, 21 января, ожидается 1–3 градуса ниже нуля, без существенных осадков. В воскресенье местами слабый снег, ночью до минус 4–6 градусов, днём минус 2–4. Возможно, временами будет выглядывать солнце.