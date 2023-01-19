Подробности страшного ДТП на Гостилицком шоссе. Лесовоз пытался уйти в кювет, но сложился и встретил микроавтобус с китайцами

ДТП с лесовозом на Гостилицком шоссе в Ломоносовском районе, как и предполагали очевидцы, было смертельным. Погибли два человека, пострадали трое. Все, кроме водителя, — граждане КНР. Подробности аварии стали известны «Фонтанке» 19 января.

По предварительной версии, «Шкода Рапид» выехала на встречную полосу и столкнулась с автопоездом «Вольво» (точнее, с его прицепом) 18 января в 22:17 на 20-м километре дороги Петергоф — Кейкино. Ехавший за автопоездом грузовик «Вольво» начал резко тормозить, пытаясь съехать в правый кювет, его занесло. И в прицеп этого грузовика въехал микроавтобус «Форд Транзит», следовавший за «Шкодой». Оба «Вольво», по данным «Фонтанки», принадлежат одной компании — ООО «Атлант». «Форд» принадлежит филиалу ООО «Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация СЕВЕН КНР в ЛО», зарегистрированному в Усть-Луге и занимающемуся строительством.

В «Форде» в качестве пассажиров ехали граждане Китая. Погиб их водитель, 62-летний петербуржец, и один из пассажиров — по документам, 47-летний китаец, не состоящий на миграционном учёте, но имеющий однократную российскую визу до марта 2023 года. В тяжёлом состоянии в ломоносовскую больницу попал 33-летний китаец, в среднем — 34-летний. В городскую больницу № 26 доставили ещё одного пассажира — также, предположительно, гражданина КНР.



«Два лесовоза шли друг за другом в сторону города, в первый лесовоз в спарку прицепа врезалась первая легковая, сзади идущий лесовоз начал оттормаживаться, его сложило и развернуло, и он прицепом снял микроавтобус «Транзит», — рассказывает очевидец Игорь в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». По словам подписчицы Натали, иностранцы в микроавтобусе русский язык не понимали. «Шел снег. Водитель фуры был жив, мы его вытащили, он вроде был трезвый, но в шоке. Водитель микроавтобуса погиб. Что с пассажирами и с водителем легковой, не знаю. Дрова убрали», — рассказал ещё один свидетель.