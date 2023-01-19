На Гостилицком шоссе перевернулся лесовоз. Очевидцы говорят о погибшем

На Гостилицком шоссе поздним вечером 18 января в серьезную аварию попали фура, микроавтобус и легковая машина. Как сообщают очевидцы, водитель микроавтобуса погиб.
По словам очевидца, ДТП случилось около 22:30 в районе мемориала «Январский гром». Якобы грузовик с бревнами не вписался в поворот, столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит» и «легковушкой» и перевернулся. Бревна рассыпались.
«Шел снег. Водитель фуры был жив, мы его вытащили, он вроде был трезвый, но – в шоке. Водитель микроавтобуса погиб. Что с пассажирами и с водителем легковой, не знаю. Дрова убрали», – цитируют слова свидетеля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.