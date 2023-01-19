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    Боевые действия на Украине

    NYT: США склоняются к передаче Украине оружия для ударов по Крыму

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    Администрация президента США Джо Байдена склоняется к передаче Киеву необходимого оружия для нанесения ударов по Крыму. Об этом 18 января сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

    Сейчас представители администрации Байдена стали соглашаться, что украинской стороне, возможно, нужна сила, чтобы нанести удар по Крыму, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. Американские власти долго выступали против нанесения ударов по полуострову американским оружием, но сейчас их позиция стала меняться.

    «Если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах», — говорится в публикации.

    Также собеседники NYT отмечают, что риски того, что Кремль нанесет ответный удар при помощи тактического ядерного оружия, ослабли, но опасения все равно остаются.

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    КрымСШАУкраина

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