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    80 лет прорыву Блокады. Путин в городе

    80 лет прорыва блокады Ленинграда

    Ждете салют? Любуйтесь им в прямом эфире вместе с «Фонтанкой»

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    В Петербурге - салют в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Если не получилось полюбоваться им вживую, можно включить онлайн-трансляцию «Фонтанки». За красочным зрелищем следит супервидовая веб-камера — присоединиться к трансляции можно по этой ссылке. Салют начнался у стен Петропавловской крепости в 21:00.

    С помощью веб-камер можно не только увидеть, как город празднует 80-ю годовщину прорыва блокады, но и посмотреть, как он выглядел в военное время. Для этого партнеры «Фонтанки» подготовили историческую видеореконструкцию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

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