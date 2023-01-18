Ждете салют? Любуйтесь им в прямом эфире вместе с «Фонтанкой»

В Петербурге - салют в честь 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Если не получилось полюбоваться им вживую, можно включить онлайн-трансляцию «Фонтанки». За красочным зрелищем следит супервидовая веб-камера — присоединиться к трансляции можно по этой ссылке. Салют начнался у стен Петропавловской крепости в 21:00.
С помощью веб-камер можно не только увидеть, как город празднует 80-ю годовщину прорыва блокады, но и посмотреть, как он выглядел в военное время. Для этого партнеры «Фонтанки» подготовили историческую видеореконструкцию.