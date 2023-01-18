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    «Низкий вам поклон». Беглов поблагодарил Путина за помощь с бюджетом города

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    Президент РФ Владимир Путин в Петербурге встретился с губернатором города Александром Бегловым. Среди тем обсуждения было развитие Северной столицы.

    Фото: Kremlin.ru
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    Беглов поблагодарил Путина за помощь с городским бюджетом, а также за его совет — не просто просить, но и защищать проекты и необходимость финансирования.

    «Низкий вам поклон, что вы помогли городу… Вы тогда сказали: умейте защищать. Это не просто — пришел попросить денег: дай денег, и что дальше? Кто тебе даст? А нужно подготовить документы, участвовать в государственных программах», — сказал градоначальник (цитата по РИА Новости).

    В начале ноября «Фонтанка» писала, что Петербург впервые получил триллион рублей доходов. «Триллион в бюджете города — это общая заслуга петербуржцев и наших предприятий. Петербург получил надёжную финансовую подушку безопасности. Благодаря ей мы сможем полностью выполнять наши социальные обязательства, расширять меры поддержки, направлять средства на развитие», — цитировала Беглова пресс-служба Смольного.

    29 ноября Беглов подписал закон о бюджете Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно ему, доходная часть бюджета в новом году должна составить 1,049 трлн рублей, в 2024-м — 1,137 трлн, а в 2025-м — 1,187 трлн.

    Фото: Kremlin.ru

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