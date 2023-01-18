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    Неузнаваемая Мадонна едет в тур, но без России. Это не из-за того, о чем вы подумали

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    Певица Мадонна с помпой объявила о предстоящем мировом туре по случаю 40-летия творческой деятельности. В день анонса она удалила все опубликованные ранее свои фотографии в социальной сети, а на YouTube разместила видео встречи с друзьями, в ходе которой актриса Эми Шумер просит Мадонну о туре, в который вошли бы все ее хиты за 40 лет карьеры. Та соглашается.

    Фото: Скриншот youtube.com
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    Праздничный тур под девизом «Четыре десятилетия музыки и величайших хитов» стартует 15 июля в Ванкувере, а через океан из Северной Америки переберется в середине октября. В его европейской программе — Лондон, Антверпен, Копенгаген, Стокгольм, Барселона, Лиссабон, Париж (2 выступления), Кельн, Милан, Берлин и Амстердам. Билеты поступят в продажу 20 и 28 января, у членов фан-клуба будет возможность предзаказа.

    При этом в Россию Мадонна не поедет, и ничего нового в этом нет: певица зареклась приезжать в страну еще после своего выступления в Петербурге в 2012 году, когда ее обвинили в нарушении закона, запрещавшего пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

    Интересно, что в своем нынешнем образе Мадонна совершенно неузнаваема — в таком виде она появилась к началу анонсирования тура на обложках глянцевых журналов.

    Фото: Скриншот youtube.com

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