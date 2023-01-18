Путин осмотрел Музей обороны и блокады Ленинграда и рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки

Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда. Его сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента в СЗФО. Об этом 18 января говорится в видео, которое опубликовала пресс-служба Кремля.



Градоначальник провел главе государства экскурсию, во время которой Путин рассказал, как у его мамы в годы блокады украли продуктовые карточки.



«У мамы выбили карточки из рук. Она подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке и убежал», — рассказал президент Владимир Путин.

