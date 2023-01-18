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    ТЕМА ДНЯ

    80 лет прорыву Блокады. Путин в городе

    80 лет прорыва блокады Ленинграда

    Путин осмотрел Музей обороны и блокады Ленинграда и рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки

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    15 комментариев

    Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда. Его сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента в СЗФО. Об этом 18 января говорится в видео, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

    Градоначальник провел главе государства экскурсию, во время которой Путин рассказал, как у его мамы в годы блокады украли продуктовые карточки.

    «У мамы выбили карточки из рук. Она подошла получать хлеб, кто-то ударил по руке и убежал», — рассказал президент Владимир Путин.

    Кремль. Новости

    Сегодня Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Глава государства к 11 утра посетил два памятных для ленинградцев и всех россиян места Великой Отечественной войны — мемориал «Рубежный камень» на Невском пятачке и Пискаревское кладбище.

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    Владимир ПутинПрорыв блокады Ленинграда
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    Комментарии 15

    ПАТИОТ18 Янв 2023 в 14:52
    а про операцию Январский гром, которая началась с 14 января с Ораниенбаумского плацдарма, в результате которой 19 января был освобожден Петергоф и потом уже дальше любимому всеми ввп что-нить рассказывали, или забыли ? а 27 января какая дата будет ?
    +0−0
    funtanka18 Янв 2023 в 14:43
    Мама запомнила надолго. Володя родился в 1952м, допустим себя осознаёт лет с 10ти, то есть 20 лет примерно копила в памяти. Я вот не помню что у меня 20 лет назад украли.
    +1−3
    академикдон18 Янв 2023 в 14:11
    Ага, у какой из двух, по легенде их как минимум две.
    +5−0
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