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    Два члена банды Басаева и Хаттаба услышали приговор за нападение на российских военных в Дагестане

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    2 комментария

    Жителям Ставропольского края Загиру Якубову и Расулу Майлубаеву огласили приговор за нападение на российских военных в составе банды Басаева и Хаттаба. Они получили по 14 лет колонии строгого режима.

    Фигурантов признали виновными в бандитизме, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщает 17 января пресс-служба Следкома. В августе 1999 года Якубов и Майлубаев с бандой напали на военных в Ботлихском районе Дагестана. Боевиков было не меньше тысячи, они были вооружены автоматами, гранатами и взрывными устройствами.

    «В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам», — сообщают в СК.

    Посягательство на жизнь военнослужащих было совершено «в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ», добавляют в ведомстве. Приговор фигурантам вынес Верховный суд Республики Дагестан.

    Накануне третий пожизненный срок получил боевик Али Тазиев, по кличке Магас. Его признали виновным в нападении на сотрудников МВД РФ и военнослужащих, а также в совершении других преступлений террористической направленности на Кавказе.

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    Комментарии 2

    VKuser16017442217 Янв 2023 в 21:49
    Что предатели творят? За бойцов, парней российских, верных сынов Родины-14 лет ????
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