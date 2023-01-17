Два члена банды Басаева и Хаттаба услышали приговор за нападение на российских военных в Дагестане

Жителям Ставропольского края Загиру Якубову и Расулу Майлубаеву огласили приговор за нападение на российских военных в составе банды Басаева и Хаттаба. Они получили по 14 лет колонии строгого режима.
Фигурантов признали виновными в бандитизме, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщает 17 января пресс-служба Следкома. В августе 1999 года Якубов и Майлубаев с бандой напали на военных в Ботлихском районе Дагестана. Боевиков было не меньше тысячи, они были вооружены автоматами, гранатами и взрывными устройствами.
«В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам», — сообщают в СК.
Посягательство на жизнь военнослужащих было совершено «в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ», добавляют в ведомстве. Приговор фигурантам вынес Верховный суд Республики Дагестан.
Накануне третий пожизненный срок получил боевик Али Тазиев, по кличке Магас. Его признали виновным в нападении на сотрудников МВД РФ и военнослужащих, а также в совершении других преступлений террористической направленности на Кавказе.