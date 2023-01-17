Два члена банды Басаева и Хаттаба услышали приговор за нападение на российских военных в Дагестане

Жителям Ставропольского края Загиру Якубову и Расулу Майлубаеву огласили приговор за нападение на российских военных в составе банды Басаева и Хаттаба. Они получили по 14 лет колонии строгого режима.



Фигурантов признали виновными в бандитизме, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих, сообщает 17 января пресс-служба Следкома. В августе 1999 года Якубов и Майлубаев с бандой напали на военных в Ботлихском районе Дагестана. Боевиков было не меньше тысячи, они были вооружены автоматами, гранатами и взрывными устройствами.

