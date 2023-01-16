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    Третий пожизненный. Боевик Магас услышал новый приговор

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    Южный окружной военный суд вынес приговор Али Тазиеву по прозвищу Магас, признанному виновным в нападении на сотрудников МВД РФ и военнослужащих, а также в совершении других преступлений террористической направленности. Об этом 16 января сообщает пресс-служба СКР.

    Следствием и судом установлено, что в период до 2007 года Тазиев совместно с другим террористом, Доку Умаровым, создали и возглавили многочисленные преступные организации на Кавказе. Члены банды планировали преступления против целостности России, террористические акты, нападения на организации и граждан.

    С 2008-го по 2010 год Тазиев с бандой совершили ряд преступлений, в том числе нападение на российских военных, сотрудников МВД по Ингушетии, а также убийство жителей Назрановского района республики. В результате два человека погибли, еще 24 получили ранения.

    Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Этот срок стал для него третьим.

    «Фонтанка» писала, что в 2013 и 2015 годах Тазиев получил пожизненные сроки в колонии особого режима за ряд громких преступлений. В том числе за покушение на тогдашнего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, причастность к подрыву 9 декабря 2007 года взрывного устройства в автобусе на вокзале Невинномысска (Ставропольский край), а также к подрыву 17 августа 2009 года взрывного устройства в назрановском РОВД и другим эпизодам. Всего участники банды, в которую входил Тазиев, убили 78 человек. Боевика поймали в мае 2013 года во время спецоперации в Ингушетии.

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