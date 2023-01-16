Третий пожизненный. Боевик Магас услышал новый приговор

Южный окружной военный суд вынес приговор Али Тазиеву по прозвищу Магас, признанному виновным в нападении на сотрудников МВД РФ и военнослужащих, а также в совершении других преступлений террористической направленности. Об этом 16 января сообщает пресс-служба СКР.

Следствием и судом установлено, что в период до 2007 года Тазиев совместно с другим террористом, Доку Умаровым, создали и возглавили многочисленные преступные организации на Кавказе. Члены банды планировали преступления против целостности России, террористические акты, нападения на организации и граждан.

