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    Появились подробности задержания «последнего крестного отца» Маттео Денаро, который скрывался около 30 лет

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    Итальянский главарь «Коза ностры» Маттео Мессина Денаро, считающийся «последним крестным отцом», был арестован полицией, когда пришел в частную клинику на окраине Палермо. Проблемы со здоровьем и навели карабинеров на след босса мафии. Об этом 16 января сообщает The Guardian.

    Пресс-служба итальянских карабинеров

    Правоохранительные органы получили информацию, что босс мафии лечится от опухоли в частном медицинском учреждении Ла-Маддалена на окраине сицилийского города. Так, 60-летний Маттео Мессина Денаро в течение года периодически проходил лечение в клинике под вымышленным именем Андреа Бонафеде.

    «Здоровье — это одна из тех вещей, которые рано или поздно вынуждают тех, кто хочет спрятаться, выставлять себя напоказ. Мы сосредоточили наши расследования на состоянии его здоровья. Мы знали, что он болен», — рассказал на пресс-конференции в Палермо генерал Паскуале Анджелесанто из военной полиции карабинеров.

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    В понедельник, 16 января, около 8:30 утра Денаро в затемненных очках, шерстяной шапке и коричневой куртке пришел в клинику за справкой о результатах теста на COVID-19. Он якобы попытался бежать, когда полиция ворвалась в здание. Однако понял, что окружен и не стал оказывать сопротивление.

    Карабинеры спросили мужчину: «Как тебя зовут?» Босс, как сообщается, ответил: «Я — Маттео Мессина Денаро». Свидетели задержания аплодировали полицейским и кричали — Grazia!

    Пресс-служба итальянских карабинеров

    Накануне стало известно, что правоохранительные органы Италии арестовали босса мафии Маттео Мессину Денаро, который почти 30 лет находился в бегах — с 1993 года.

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    ИталияМафия
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    Комментарии 8

    Гриб17 Янв 2023 в 10:41
    Кого интересует история итальянской мафии рекомендую сериалы Гоморра,Субурра, Ноль ноль ноль
    +1−0
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