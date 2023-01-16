Сенатор Клишас призвал ввести зеркальные правила выдачи виз иностранцам

Необходимо ввести зеркальные правила выдачи российских виз иностранцам. Об этом 16 января в своем Telegram-канале рассказал глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

По его словам, страны Запада давно проводят политику, которая ужесточает для россиян правила въезда на свою территорию, но до сих пор неясно, какие ответные меры готова применить Москва.

«Необходимо, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз были зеркальными и содержали такой же (вплоть до невыполнимых) набор требований», — считает Клишас.