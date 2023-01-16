МИД РФ заявил о предъявлении странами Евросоюза невыполнимых визовых требований к россиянам

Государства Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, некоторые страны выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает 16 января ТАСС.

«[Некоторые страны ЕС] требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика», — сказал Иванов.

Представитель МИД отметил, что эти требования «в условиях беспрецедентных западных санкций» крайне проблематично выполнить. Также Иванов отметил, что сейчас оформление россиянам многократных виз оказалось сведено к минимуму.