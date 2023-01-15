«Ангарский маньяк» признался в новых убийствах

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», признался в двух новых преступлениях. Его слова приводятся в репортаже программы «Вести».



«Ко мне приезжали гипнотизеры или экстрасенсы… Проводили мероприятия, с активацией памяти связанные. После этого я еще написал явки с повинной», — сказал он. Речь, как уточняется, идет об убийствах двух женщин в конце 90-х годов в Иркутской области.



Представитель управления Следственного комитета по Иркутской области подтвердил РИА Новости, что Попков написал новые явки с повинной. Сейчас информация проверяется следователями.

