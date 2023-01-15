«Ангарский маньяк» признался в новых убийствах

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», признался в двух новых преступлениях. Его слова приводятся в репортаже программы «Вести».
«Ко мне приезжали гипнотизеры или экстрасенсы… Проводили мероприятия, с активацией памяти связанные. После этого я еще написал явки с повинной», — сказал он. Речь, как уточняется, идет об убийствах двух женщин в конце 90-х годов в Иркутской области.
Представитель управления Следственного комитета по Иркутской области подтвердил РИА Новости, что Попков написал новые явки с повинной. Сейчас информация проверяется следователями.
В июле 2020 года Попов также признавался в убийствах, потому что «захотел в отпуск». Он уже был осужден на два пожизненных срока за 81 убийство, и в июне 2021 года ему дали еще почти 10 лет за убийство двух женщин в Ангарске в 1995 году.
Попков — бывший милиционер из Ангарска — самый жестокий серийный убийца в истории России. Преступления он совершал с 1992-го по 2010 год в Иркутской области. Его задержали в 2012 году во Владивостоке. По версии следствия, все убийства «ангарский маньяк» совершал с особой жестокостью, при этом расправы были сопряжены с изнасилованиями. На его счету более 80 доказанных убийств.