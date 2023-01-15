«Чебурашка» бьет очередной рекорд. Кассовые сборы превысили 4 млрд рублей

Кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» 15 января превысили в России 4 млрд рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
К воскресенью общие сборы фильма Дмитрия Дьяченко составили 4 010 478 753 рубля. При этом «Чебурашка» продолжает набирать обороты: в первый уик-энд фильм собрал 1,3 млрд рублей, во второй — уже 1,53 млрд. Ранее «Чебурашка» уже стал самым кассовым фильмом в российском кинопрокате и обогнал по сборам и предыдущих рекордсменов — «Холопа» Клима Шипенко (3,082 млрд) и «Аватара» Джеймса Кэмерона (3,5 млрд).
Ранее продюсер фильма Алексей Троцюк рассказал о планах снять продолжение и превратить «Чебурашку» во франшизу. Подробнее о фильме, покорившем сердца зрителей, читайте в обзоре «Фонтанки».