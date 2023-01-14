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    «Ъ» описал среднестатических российских должников и неплательщиков

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    Около 8 млн россиян, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не могут выехать из страны из-за долгов, по которым не платят. Этот показатель стал рекордным за последние 15 лет и почти двое превысил значение прошлого года.


    Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств рассказала, как выглядит среднестатистический неплательщик, а также какие обязательства мешают россиянам выехать за рубеж.

    Чаще всего неплательщиками по долгам становятся семейные люди 30–35 лет с доходом около 30–60 тысяч рублей. Также, по мнению коллекторов, на регулярность платежей влияет и профессия заемщика. Около трети всех недисциплинированных плательщиков работают водителями, охранниками, медсестрами, официантами, слесарями, монтажниками, грузчиками, сварщиками и кладовщиками. Реже всего просрочки допускают врачи и педагоги.

    Каждый десятый запрет касается неплательщиков алиментов. Как подсчитали приставы, число россиян с долгам по алиментам сокращается, но суммы их задолженностей становятся выше. Средний долг по алиментам с 2014 по 2021 год вырос на 58% — с 96 тысяч до 152 тысяч рублей.

    По данным компании «Скоринг Бюро», россияне стали хуже платить по кредитным картам, автокредитам и займам на товары, которые были взяты прямо в магазинах. С января по август 2022 года активнее всего выросли просрочки по потребительских кредитам и кредитным картам — на 1,3 и 1,2 п. п. соответственно (до 14,5% и 9,3%).

    Помещать заграничной поездке могут неоплаченные штрафы и компенсации за нанесенный вред. Средний не возмещенный нарушителями закона ущерб в ноябре 2022 года составлял 1,9 млн рублей.

    Отдельной статьей идут наказания ГИБДД. В 2021 году инспекция выписала водителям и автовладельцам штрафы на 128,3 млрд рублей. К концу года они оплатили только 56,6%. Однако просроченные платежи ГИБДД нечасто влияют на возможности выехать из России. В конце 2021 года приставы сообщали, что исполнительные производства чаще всего возбуждаются по штрафам в 500 руб.

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    Выезд за границуДолжникиНеплательщики
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