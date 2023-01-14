«Ъ» описал среднестатических российских должников и неплательщиков

Около 8 млн россиян, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не могут выехать из страны из-за долгов, по которым не платят. Этот показатель стал рекордным за последние 15 лет и почти двое превысил значение прошлого года.





Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств рассказала, как выглядит среднестатистический неплательщик, а также какие обязательства мешают россиянам выехать за рубеж.

Чаще всего неплательщиками по долгам становятся семейные люди 30–35 лет с доходом около 30–60 тысяч рублей. Также, по мнению коллекторов, на регулярность платежей влияет и профессия заемщика. Около трети всех недисциплинированных плательщиков работают водителями, охранниками, медсестрами, официантами, слесарями, монтажниками, грузчиками, сварщиками и кладовщиками. Реже всего просрочки допускают врачи и педагоги.