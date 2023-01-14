2023 — это колесница: каким будет год Черного Кролика? Считаем свой личный прогноз вместе с нумерологом

Узнайте прямо сейчас — что вас ждет в вашем личном 2023 году Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Если присмотреться внимательнее, то можно обнаружить, что повсюду нас окружают цифры, комбинации цифр, какие-то особенные даты. Видя на заставке телефона 22:22, многие непременно загадывают желание, необязательно свято верить, что оно сбудется, но отрицать математику (и немного магии) бессмысленно. Если сложить вместе цифры наступающего года, получится число 7 — что бы оно может значить? Нумеролог Елена Гамаюн рассказала, что означает загадочная семерка и чего стоит ожидать от 2023 года Кролика. Эксперт также объяснила, как рассчитать свой персональный год, — это весьма увлекательно и просто (пригодятся листок бумаги и ручка).



Итак, что же несет нам год Черного Водяного Кролика? 2023-й — это год движения. — 2022 год был непростой, с разными событиями, он показал, как важно ценить то, что у нас есть, как важно уметь ловить баланс при любых обстоятельствах, быть уравновешенным, контролировать свои эмоции. В новый год мы вступаем уже с другими энергиями, — объясняет нумеролог Елена Гамаюн. В сумме число 2023 означает цифру 7, по интерпретации — это колесница, движение и скорость. — В 2023 году мы будем сеять «семена», а плоды собирать уже в 2024-м , то есть сейчас самое время начинать новое, воплощать идеи в реальность. Если вы были «ждуном», то время пришло. Наступивший год — этот год развития, вкладывайте в себя, и уже скоро вы увидите результаты, изучайте новое, расширяйте мышление. Активность, движение, скорость, строим команды, сообщества, важно объединяться, чтобы легче реализовать свои проекты, — перечисляет нумеролог.

Эксперт советует прописывать цели, даже самые маленькие, — важно показать мозгу, что всё реально. От малых целей постепенно переходите к большим целям. Тайм-менеджмент — наше всё в этом году, задуманное проявится еще ярче, вы точно это заметите. — Обязательно помним про гибкость и лояльность, учимся коммуницировать с другими, договариваться. Важно не опускать руки, идти вперед и не создавать себе же препятствий, учиться жить из принятия, а не из борьбы. Если вы в ступоре, не знаете, куда же двигаться, просто начните движение, в любом направлении. Пробуйте, и всё точно получится, — подсказывает Елена Гамаюн.

Как наполнить себя ресурсами в свой личный год? Считаем с вашего дня рождения, например: 18 февраля — сейчас декабрь, значит ваш личный год на 2023-й начнется в эту дату. Расчет простой: берем свой день и месяц рождения, складываем и прибавляем год 2023, он же 7. Важно: мы считаем до 22, если у вас получилось число больше 22, например 29, мы складываем и получаем 11, это ваша энергия, в которой ресурсы на личный год. Примеры: 25 декабря + 2023 год = 2 + 5 + 12 + 7 = 26 , 2 + 6 = 8 — энергия вашего года.

10 апреля + 2023 год = 10 + 4 + 7 = 21 — энергия года с апреля 2023 года, до этого времени 20 цифра. 29 ноября + 2023 год = 2 + 9 + 11 + 7 = 29 , 2 + 9 = 11 , эта энергия будет только в ноябре 2023-го , значит сейчас у вас цифра 10.

Подсказываем наглядно, как рассчитать свой персональный год Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





А теперь находим свою энергию и смотрим, что сделать для наполнения себя ресурсами.

1-я энергия Если у вас получилась цифра 1, то в наступившем году вам следует генерить больше идей, реализовывать их. Обсуждайте их с коллегами и друзьями, составляйте план и следуйте ему. Будьте лидером, берите ответственность за принятые решения. Не забывайте наполняться энергией, проводите свободное время на природе. 2-я энергия Ваша цифра 2? Окружите себя людьми, общайтесь с друзьями, медитируйте, старайтесь проводить больше времени на природе, взаимодействуйте с животными, изучайте психологию, заботьтесь о других.

3-я энергия Для женщин цифра 3 означает поддержание порядка в доме и в голове. Займитесь собой, поддерживайте свою красоту, не жалейте денег, вы их заработаете. Красивая уютная обстановка и занятия творчеством пойдут вам на пользу. Для мужчин цифра 3 означает занятия спортом, вам следует больше двигаться. Чтите традиции, не пропускайте семейные обеды. Тройка также означает для вас шопинг, как бы странно это ни звучало. Проявите интерес к творчеству, театру, искусству. 4-я энергия Выпала цифра 4? Хорошо, ставьте цели и достигайте успеха, сами управляйте своей жизнью, организовывайте ее так, как вам необходимо. Носите качественную одежду и обувь, занимайтесь благотворительностью. 5-я энергия Тем, у кого получилась цифра 5, нумеролог рекомендует уделить внимание обучению, соблюдению правил и традиций. Старайтесь проводить больше времени с семьей, общайтесь с родственниками.

6-я энергия Ваша персональная цифра — 6. Уделяйте время себе, ходите на уходовые процедуры, отдохните в спа. Старайтесь больше общаться с людьми, находитесь в центре внимания, расширяйте круг знакомств. Не забывайте про внешнюю красоту, лоск и эстетику. 7-я энергия Цифра 7 означает постоянное движение: поездки, путешествия, активные виды спорта, вождение любых видов транспорта, прописывание и движение к целям. 8-я энергия В наступившем году вам следует раскладывать всё по полочкам и изучать причинно-следственные связи. Уделите время понятию кармы, ведите ежедневник. Четкий распорядок дня и режим помогут вам оставаться в потоке. Будьте честными с собой и окружающими. 9-я энергия Цифра 9 означает год уединения, лучше всего на природе — гуляйте в лесу, наслаждайтесь пейзажами у воды, сходите в поход в горы. Вам рекомендовано глубокое общение с собой, медитация, духовные практики, чтение.

10-я энергия Откройтесь миру, доверьтесь ему. Спонтанность в действиях принесет вам удачу. Старайтесь проводить время активно, общайтесь с людьми, не забывайте уделять время медитации, направленной на наполнение энергией, будьте в потоке.

11-я энергия В наступившем году вам следует уделить внимание активному отдыху. Фитнес, спорт и силовые нагрузки — ваше всё. Старайтесь проводить больше времени на природе, достигайте поставленных целей. Год также сулит вам много новых знакомств. 12-я энергия Цифра 12 — это физическая и духовная забота о теле. Проявите интерес к творчеству, бескорыстно помогайте, благотворительность — это хорошее дело. Читайте книги, гуляйте, рисуйте, путешествуйте и расслабляйтесь. 13-я энергия Если ваша цифра 13, то в 2023 году в вашу жизнь ворвется экстрим, начнется активная жизнь. Обучайтесь чему-то новому, обновляйте уже имеющиеся знания, попробуйте пройти какой-нибудь тренинг или записаться на курсы по изучению чего-нибудь, проявляйте любознательность.

14-я энергия Медитация, йога, телесные практики — вам нравится? Творчество и искусство — то, на что вам следует обратить внимание в наступившем году. Попробуйте начать писать стихи, займитесь творчеством, сходите в театр. Помните про духовное развитие, вам необходимо проводить больше времени у воды. 15-я энергия Вам следует развивать ораторские способности и заниматься сексуальными видами спорта — стрип-пластика или бачата. Этот год вам сулит роскошный отдых и много развлечений. Попробуйте также углубиться в психологию — вы явно будете делать успехи в данном направлении. 16-я энергия Цифра 16 сулит перемены. Это может быть перестановка или смена имиджа. В 2023 году уделите время самопознанию, духовному развитию, помогайте людям. Заботьтесь о своем теле, старайтесь больше заниматься спортом, особенно на природе.

17-я энергия Проявляйте свои таланты, выступайте публично, на сцене. Может быть, записаться на актерские курсы? Занимайтесь творчеством, например, рукоделием. Украшайте дом, себя, будьте в центре внимания, занимайтесь тем, что вам по душе. 18-я энергия Ваша персональная энергия — 18, прогноз довольно необычный — мистика, эзотерика, жизнь по лунным циклам, развитие интуиции... Попробуйте себя в качестве психолога или писателя, старайтесь находиться в красивой обстановке, чтобы наполняться положительной энергией, составьте карту желаний.

19-я энергия Если ваша цифра 19, то в вашем прогнозе числятся постоянная занятость и активный отдых в свободное время. Общайтесь с детьми и новыми людьми, посещайте светские мероприятия, богатая и изобильная жизнь — это про вас. Дарите подарки людям, занимайтесь благотворительностью.

20-я энергия Цифра 20 означает общение с родственниками, семью, домашние посиделки, а еще — развитие интуиции, тайные знания и изменения в гардеробе, внешности и обстановке. 21-я энергия Выпала цифра 21? Это здорово, число сулит вам путешествия по всему миру, общение с иностранцами, новые знания. Изучайте иностранные языки, так как возможен переезд в другую страну, где вы можете обрести долгожданную свободу и передвижение между городами. 22-я энергия Цифра 22 — это свобода, спонтанность, путешествия, много новых знакомств, новые впечатления. Двойки также означают природу, общение с детьми. В этом году вы удивитесь, насколько вы креативны, необычный внешний вид приветствуется, как и комфортная одежда. Однако помните, выбор есть всегда и только вы сами решаете, в каком состоянии быть здесь и сейчас.