В Екатеринбурге простились с создателем «Калибров» Павлом Камневым

Церемония прощания с ученым-конструктором, научным руководителем Концерна ВКО «Алмаз — Антей», Героем Труда Российской Федерации Павлом Камневым прошла 13 января 2023 года в Свердловском Государственном Академическом театре Драмы в Екатеринбурге.
Павел Камнев скончался 9 января на 86-м году жизни. Генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз — Антей» Ян Новиков напомнил, что под его руководством были выполнены многие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные как с развитием традиционных видов вооружения, так и с созданием новых типов ракет. Всего он был автором более двадцати изобретений. По словам Яна Новикова, Камнев трудился до последних дней жизни, совершенствуя свои разработки.
Указом Президента России Владимира Путина от 21 апреля 2016 года Павлу Камневу присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Также он был награжден орденом «Знак Почета» (1981), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007), многими другими наградами. Ему присуждены Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники (1997), Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий (2006), Государственная премия и звание лауреата Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (2017).