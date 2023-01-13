Снежный фронт за сутки насыпал Петербургу более 7,5 см осадков

Через Петербург прошел снежный фронт и оставил после себя более 7,5 сантиметра снега. Почти половину из этого насыпало за ночь.

За минувшие сутки с улиц Петербурга убрали более 15 тысяч кубометров снега, сообщает 13 января пресс-служба городского комитета по благоустройству. «Дискомфорта добавляет порывистый ветер, из-за которого снег летит практически горизонтально, осложняя работу и дворников, и специализированной техники», — отмечают в ведомстве.