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    Снежный фронт за сутки насыпал Петербургу более 7,5 см осадков

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    4 комментария
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Через Петербург прошел снежный фронт и оставил после себя более 7,5 сантиметра снега. Почти половину из этого насыпало за ночь.

    За минувшие сутки с улиц Петербурга убрали более 15 тысяч кубометров снега, сообщает 13 января пресс-служба городского комитета по благоустройству. «Дискомфорта добавляет порывистый ветер, из-за которого снег летит практически горизонтально, осложняя работу и дворников, и специализированной техники», — отмечают в ведомстве.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    Сегодня, 13 января, синоптики обещают небольшую оттепель, что вместе с осадками и ветром может обернуться повышенной скользкостью. Проезжую часть от снега в пятницу чистят 927 машин, а тротуары, пешеходные переходы и остановки откапывают 1 010 дворников. В парках и на бульварах работают еще 902 специалиста и 248 машин садово-парковых предприятий.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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