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    Угнанные у курьера в Петербурге «Жигули» сотрудники ОВО нашли еще до того, как хозяин заявил о пропаже

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    Старенькие «Жигули», похищенные у курьера в Кировском районе Петербурга, нашлись ранним утром в компании нетрезвого мужчины. Машина оказалась почти ровесницей его криминальной карьеры.

    В 6:50 12 января сотрудники ОВО при патрулировании обнаружили у дома 9 по Трамвайному проспекту белый ВАЗ-2105 2000 года выпуска, а рядом с ним — нетрезвого 38-летнего петербуржца, который владельцем машины не являлся, стало известно «Фонтанке» 13 января. А в 18:55 в полицию обратился владелец «Жигулей» — 25-летний житель города, работающий курьером в интернет-магазине. Машину увели от дома 43 по проспекту Ветеранов после десяти часов вечера 10 января.

    Стоимость автомобиля потерпевший оценил в 53 тысячи рублей. По факту угона возбудили уголовное дело о краже по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Задержанного рядом с «Жигулями» мужчину отпустили под обязательство о явке. С 2001 года он регулярно оказывался на скамье подсудимых за кражи, мошенничество и грабеж. С последнего его выхода на свободу не прошло и года.

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