В Петербурге сложно: снег, дождь и ветер, ночью местами образовался гололёд. Погода идёт на рекорд

В пятницу, 13 января, в Петербурге небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами образовался слабый гололёд. Температура воздуха в 9 часов минус 1 градус, днём будет плюс 2–4. На дорогах сложная обстановка, ночью гололедица, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Сегодня, вслед за атмосферным фронтом, в Северную столицу придёт новая порция тёплого и влажного атлантического воздуха. В такой ситуации сохранится облачная погода, пройдёт снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди. Температура воздуха окажется выше климатической нормы на 5–6 градусов», — информирует центр «ФОБОС» .

В Ленобласти от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер южный, юго-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что около нормы.

По данным «Яндекс.Погоды», сегодняшний день может стать самым тёплым 13 января за 10 лет. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 13 до плюс 1 градуса. Самое холодное 13 января выдалось в 1987 году, минус 33 днём, а самое тёплое — в 1983 году, плюс 5.



В субботу, 14 января, ожидается дождь и сильный ветер, плюс 2–4 градуса. Такая же температура ожидается и в воскресенье.

