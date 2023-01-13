После убийства лосиной пары в Невской Дубровке полиция возбудила дело

Двумя днями ранее местный егерь сообщил в дежурную часть о квадроциклах на опушке леса вблизи поселка Невская Дубровка. Мужчина предположил, что транспорт могут использовать браконьеры. На место выехали сотрудники полиции и нашли в лесу четверых охотников в возрасте от 36 до 49 лет. Рядом лежали туши убитых лосей — самца и самки. У мужчин при себе были топоры и ножи для разделки. Браконьеров доставили в отдел, а квадроциклы поместили на стоянку.

Убийство самки и самца лося во Всеволожском районе Ленобласти стало уголовным делом о незаконной охоте. Об этом 13 января информирует полицейский главк.

В ходе беседы было установлено, что днем 11 января приятели охотились и застрелили двух лосей. Браконьеры отвезли ружья домой и поздним вечером вернулись на место, чтобы без лишнего шума разделать добычу.

«По данному факту полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Один из охотников, 45-летний мужчина, дал явку с повинной, был допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В ходе обысков по месту жительства у охотников изъяли два ружья, которые отправлены на экспертизу. Устанавливается причастность других участников к убийству животных, а также к иным фактам незаконной охоты на территории региона.

