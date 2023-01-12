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    МЧС предупреждает: К мокрому снегу и дождю добавятся сильный ветер и гололёд

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    ГУ МЧС по Ленинградской области 12 января предупреждает о сложных погодных явлениях в ближайшие дни.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13–15 января в регионе ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Температура воздуха днем составит от минус 1 до плюс 4 градусов. На дорогах гололедица. 13 января в отдельных районах возможен слабый гололед (панцирь льда на всех поверхностях, не путать с гололедицей на дорогах; его Петербург пережил в декабре после ледяного дождя). 14 января в прибрежных районах местами порывы ветра до 15 м/с.

    Главный синоптик Петербурга с грустью предупреждал о подступающей оттепели. Сегодняшний снегопад погрузил город в зимнюю сказку, но скоро всё растает.

    Напомним, 21 декабря гололёд за несколько часов отправил в больницы более 150 человек.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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