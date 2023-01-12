Стало известно, собирается ли VK увольнять сотрудников за рубежом

Компания VK не собирается увольнять сотрудников, которые находятся за границей. Об этом 12 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, речи об увольнении не идёт, поскольку на рынке и так дефицит айтишников, и в России на такой шаг не пойдёт «ни одна компания».

Он добавил, что в банках, госучреждениях и IT-компаниях есть сотрудники с доступом к критичным данным. Они могут работать только из офиса, соответственно им предлагают либо вернуться из-за рубежа, либо заниматься проектами, которые не связаны с доступом к такой информации.