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    Стало известно, собирается ли VK увольнять сотрудников за рубежом

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    Компания VK не собирается увольнять сотрудников, которые находятся за границей. Об этом 12 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По словам собеседника агентства, речи об увольнении не идёт, поскольку на рынке и так дефицит айтишников, и в России на такой шаг не пойдёт «ни одна компания».

    Он добавил, что в банках, госучреждениях и IT-компаниях есть сотрудники с доступом к критичным данным. Они могут работать только из офиса, соответственно им предлагают либо вернуться из-за рубежа, либо заниматься проектами, которые не связаны с доступом к такой информации.

    Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что руководство VK Group под угрозой увольнения якобы потребовало возвращения в Россию всех сотрудников, которые покинули страну.

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