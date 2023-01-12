Теперь «Два сердца» на Дворцовой — под надзором

Инсталляция «Два сердца», установленная в честь побратимства Петербурга и Мариуполя на Дворцовой площади, снова в объективе «Фонтанки». На этот раз — благодаря повышенному вниманию к ней со стороны человека в камуфляже.

Рядом с объектом 12 января проводит время неразговорчивый охранник с бейджем Security на груди. На вопрос, давно ли он тут дежурит, отвечать не стал.



«Двойные сердца» установили на Дворцовой в декабре. За неделю они покрылись многочисленными граффити, и их частично демонтировали, чтобы очистить. 20 декабря инсталляции вернули ее прежний вид.

