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    Теперь «Два сердца» на Дворцовой — под надзором

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    11 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Инсталляция «Два сердца», установленная в честь побратимства Петербурга и Мариуполя на Дворцовой площади, снова в объективе «Фонтанки». На этот раз — благодаря повышенному вниманию к ней со стороны человека в камуфляже.

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    Рядом с объектом 12 января проводит время неразговорчивый охранник с бейджем Security на груди. На вопрос, давно ли он тут дежурит, отвечать не стал.

    «Двойные сердца» установили на Дворцовой в декабре. За неделю они покрылись многочисленными граффити, и их частично демонтировали, чтобы очистить. 20 декабря инсталляции вернули ее прежний вид.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Петербург и Мариуполь стали побратимами минувшим летом, подписание документа проходило в мариупольской филармонии. Смольный пообещал помогать городу, в том числе средствами из собственного бюджета. Сколько именно Петербург отдает Мариуполю, неизвестно.

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    Комментарии 11

    radon12 Янв 2023 в 17:13
    Мерзость
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