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    И недели не прошло. Символ побратимства Петербурга и Мариуполя уехал отмываться от обвинений и лозунгов

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    33 комментария

    Инсталляция «Двойные сердца», посвященная побратимству Петербурга и Мариуполя, демонтируется рабочими на Дворцовой площади 18 декабря. Разбор светодиодной композиции застал фотограф «Фонтанки».

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    Сердечки простояли в центре Петербурга меньше недели. За это время они оказались исписаны различными обвинениями и лозунгами, которые могут дискредитировать действия ВС РФ на Украине. Рабочие, занимавшиеся демонтажем, рассказали, что композиция вернется на место, когда ей вернут первозданный вид и отмоют от маркеров.

    Петербург и Мариуполь стали побратимами минувшим летом, подписание документа проходило в мариупольской филармонии. Смольный пообещал помогать городу, в том числе средствами из собственного бюджета. Правда, сколько именно Петербург отдает Мариуполю, неизвестно.

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    Комментарии 33

    Андрей_7818 Дек 2022 в 19:20
    Вотъ негодяи☝
    Надо инсталяцию отмыть и поставить внутри Смольного или ЗАКСа, так надёжнее будет👍
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