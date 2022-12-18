Фатальное граффити на сердечке с Мариуполем в Петербурге нарисовала девочка-подросток

Выяснилось, кто сделал большую черную надпись на инсталляции «Два сердца» в честь побратимства Петербурга и Мариуполя. Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, это была девочка 16 лет. Юная художница в момент нанесения краски была в приподнятом настроении после горячительных напитков и вместе с друзьями. На нее оформлен административный протокол.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что сердца на Дворцовой площади в воскресенье разобрали рабочие. Композиция в центре города не продержалась и недели. В течение этого времени на ней появлялись различные небольшие надписи, выполненные маркером. Но сегодняшнее заявление аэрозольной краской поставило крест на символе побратимства. Правда, не навсегда. Инсталляцию обещают вернуть сразу, как только приведут ее в порядок, — через несколько дней.