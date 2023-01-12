В Росздравнадзоре рассказали о запасах детского ибупрофена в России. Лекарство жизненно важно

Препаратов ибупрофена для детей в форме суспензии (жидкая лекарственная форма) в России достаточно, запасов хватит более чем на полгода. Об этом 12 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Росздравнадзора.



«Общий ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей в 2022 году превысил показатель 2021 года и составил более 17,5 миллиона упаковок», — заявили в ведомстве. На данный момент производство и поставки продолжаются.



«Ведомости» сегодня написали, что детский противовоспалительный препарат ибупрофен в форме суппозиториев (свечей) пропал из московских аптек. Такой вывод журналисты сделали, опираясь на данные сайтов крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску лекарств в столице. Перебои с поставками подтвердили и некоторые врачи — нехватка, по их словам, наблюдается с начала 2023 года.

