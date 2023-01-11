«Полицейский не признал в ней прародительницу человечества». По улицам Краснодара бродила женщина в костюме Евы

Женщину в костюме Евы заметили на улице Северной в Краснодаре. Прикрывалась она только книжкой.
Очевидцы, которые встретили обнаженную даму с религиозной литературой в руках, вызвали на место сотрудников полиции, пишет 93.RU. Погода, а в Краснодаре около ноля градусов, к подобному променаду не располагала.
«Полицейский не признал в ней прародительницу человечества. «Адама» я не видел, либо он остался дома, либо его увезли раньше», — шутят в паблике «ЧП Краснодар».
Правоохранители аккуратно взяли смущавшую взоры горожан женщину под руки и отправились в отдел. Выяснилось, что любительнице гулять нагишом 41 год. В пресс-службе регионального главка пояснили, что состояние и особенности здоровья женщины потребовали помощи медиков.