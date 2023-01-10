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    «Никто не отменял ответственности». Медведев на бронетанковом заводе в Петербурге пригрозил тем, кто будет срывать гособоронзаказ

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    Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил о новых мерах уголовного наказания за срыв контрактов по гособоронзаказу. Он заверил, что при необходимости они будут приниматься.

    10 января Медведев посетил АО «61 бронетанковый ремонтный завод» в Петербурге и опубликовал видео об этом в своем телеграм-канале. Там же он провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений. Зампред Совбеза объявил о создании рабочей группы по контролю за производством востребованных вооружений при Военно-промышленной комиссии РФ. Он надеется, что это решение позволит оптимизировать систему контроля и более эффективно воплощать планы в жизнь.

    телеграм-канал Дмитрия Медведева

    Медведев призвал максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа каждого, кто этим занимается. А в ином случае нужно помнить об ответственности.

    «Задачи здесь очевидны, их нужно решать, не допуская срыва сроков, которые утверждены, потому что такие случаи есть. В этой ситуации хочу напомнить, что никто не отменял ответственности для самих заводов и руководства. В случае повторных нарушений введено специальное уголовное наказание. Это новые нормы, они еще не применялись, но в случае необходимости мы их будем применять. Говорю это не для того, чтобы стращать кого-то, а просто еще раз напоминаю об ответственности для всех, кто участвует в цепочке по выпуску военной продукции», — сказал экс-президент РФ.

    Темой совещания в Петербурге Медведев обозначил ремонт, производство и поставки танков. По его словам, противники России профинансировали модернизацию ста танков Т-72, чтобы поставить их Украине. «То есть наши противники занимаются тем же самым. Здесь мы должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее», — подчеркнул он.

    «Фонтанка» писала, что в конце декабря Владимир Путин учредил должность первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии и назначил на нее Медведева. Согласно указу президента, Медведев имеет право самостоятельно проводить заседания этого органа, а также создавать советы и рабочие группы.

    В конце сентября Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание до 10 лет лишения свободы за нарушение условий гособоронзаказа. В октябре был создан координационный совет по обеспечению потребностей армии, возникающих в ходе спецоперации на Украине. 23 декабря президент выразил надежду, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен полностью.

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