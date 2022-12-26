Путин создал новую должность и назначил на нее Медведева

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назначен первым заместителем председателя военно-промышленной комиссии. Эта должность была учреждена президентом Владимиром Путиным, возглавляющим комиссию. Указ опубликован 26 декабря.
Согласно документу, Медведев имеет право самостоятельно проводить заседания этого органа, а также создавать советы и рабочие группы.
Кроме того, в состав комиссии включен глава МЧС Александр Куренков. Исключен Игорь Артемьев, который ранее возглавлял ФАС.
Военно-промышленная комиссия занимается вопросами реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. В том числе она принимает решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и оценки эффективности органов исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере ОПК, и контролирует их исполнение.