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    Путин создал новую должность и назначил на нее Медведева

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    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назначен первым заместителем председателя военно-промышленной комиссии. Эта должность была учреждена президентом Владимиром Путиным, возглавляющим комиссию. Указ опубликован 26 декабря.

    Согласно документу, Медведев имеет право самостоятельно проводить заседания этого органа, а также создавать советы и рабочие группы.

    Кроме того, в состав комиссии включен глава МЧС Александр Куренков. Исключен Игорь Артемьев, который ранее возглавлял ФАС.

    Военно-промышленная комиссия занимается вопросами реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. В том числе она принимает решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и оценки эффективности органов исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере ОПК, и контролирует их исполнение.

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