«Как будто кто-то закрутил краник». Тысячам граждан РФ говорят покинуть Турцию в 10-дневный срок

Турция, некогда гостеприимная к россиянам, кажется, поворачивается другой стороной. Теперь так просто переехать на ПМЖ в Турцию не получится. Власти страны неожиданно перестали принимать документы на ВНЖ от граждан РФ. Многие россияне пришли в управления миграционной службы в разных городах
С неожиданным отказом в получении ВНЖ в некогда лояльной россиянам Турции столкнулся и московский бизнесмен Максим Юрин — управляющий партнер digital-агентства Little Big Agency, сооснователь fashion-бренда GLOVE.ME и сервиса бартерного обмена между бизнесом и инфлюенсерами SHAR.
— Первый рабочий день нового года встретили не особо радостно. Настя подавалась на ВНЖ во второй половине декабря. Рандеву (собеседование с кандидатом на ВНЖ. — Прим. ред.) было
«Если раньше 90 % ВНЖ для русских подтверждали, то с 26-го, наоборот, 90 % отказов»
Максим Юрин
В такой же растерянности и многие россияне, у которых рандеву было назначено на
— Скажите, пожалуйста, кто-нибудь после 26 декабря получал ВНЖ в каком-нибудь небольшом городе Турции? Например, Хопа, Ризе, Трабзон, Эрзурум? — задается вопросом Сабухи. — Просто у меня такое предположение, что не дают ВНЖ в те районы, где и так много иммигрантов, а если по всей Турции рассыпаться, то и отказов будет меньше (то есть не в популярных городах). Это как в Россию, когда приезжают лица из стран СНГ, им легче зацепиться в провинции, нежели в Москве или Питере. Поправьте, если я в чем-то не прав.
— Заявка была подана 17.11, рандеву — 28.12, отказ моментально. Выдали бумажку с галочкой в пункте, по которому я не имею права на пребывание в Турции, так как у меня нет на это достаточных оснований, — сетует еще один россиянин.
«Сразу сказали: "Вы же знаете, что всем россиянам отказ?" Покивал головой»
россиянин
— Не знаю, как по другим городам, но по Измиру статистика максимально печальная. Честно — руки опускаются, и у меня вообще нет каких-либо адекватных комментариев по поводу происходящего.
«Сам вкинул очень значительную сумму в аренду, депозиты, комиссию агенту. Успел обжиться, подкупить всё необходимое, и тут вот это вот всё»
россиянин
Россиянам объясняют, что у властей Турции недостаточно причин для выдачи им ВНЖ. И что в отношении граждан РФ вышло новое распоряжение.
— К сожалению, это объективная реальность. С
— Были с супругом вместе на рандеву сегодня, у нас посмотрели все документы, через переводчицу позадавали вопросы про наш турплан, где были в Турции, почему Измир, кем работаем и на что живем, потом отправили на отпечатки и, после того как мы всё сдали, сказали подписать бумагу с отказом + «скрипт нашего интервью», который нам даже не разрешили перевести с телефона, — пишет Katya. — Всё те же отговорки, что у них недостаточно причин для выдачи нам ВНЖ и что в понедельник вышло новое распоряжение в отношении русских, но на вопрос, где с ним можно ознакомиться, все плывут и ничего сказать не могут.
— 03.01 были на рандеву. Отказ нам распечатали, как только инспектор разложил доки по папкам и открыл наше дело в системе.
«Документы не смотрели. Задали штук 5 вопросов. Сказали, плохие отношения РФ и Турции. Туристический не выдаем»
Клим
В конце сентября приток россиян в Турцию достиг исторического предела — и вместе с этим взлетели «аппетиты» риелторов и собственников жилья. Цены подскочили, условия стали практически невыполнимыми — для граждан страны точно. Хозяева квартир требовали немыслимые депозиты, плату сразу за год вперед, в лучшем случае — на полгода, а для подачи на туристический ВНЖ появились новые пункты: нотариально заверенный договор аренды, документы на недвижимость, подтверждение дохода и план поездки. Но даже это не особо остановило россиян, желающих обосноваться на берегу турецком.
Даже при таком скачке цен месячная аренда в крупных городах Турции всё же была куда ниже, чем в однушке-«бабушатнике» возле МКАДа и далеко от метро. Имея стабильный доход и московскую зарплату, люди могли позволить себе нормальный уровень жизни в Турции. Так как здесь
— Купила кухонный комбайн и много мелочи для дома у ребят, которым пришлось срочно уезжать. Они улетели после Нового года с теми же рюкзаками, с которыми сюда и приехали, в Таиланд, — рассказала Виктория.
Москвич Василий (имя изменено по просьбе героя публикации) приехал в Стамбул в октябре
— Когда уже подал наконец документы, из-за наплевательского отношения второго родителя, что не дало возможность быстро получить согласие на проживание за границей детей, к тому же я попал на болезнь детей. Надо заниматься документами, решением бытовых вопросов, а тут еще занимаешься детьми, которые болеют, и вишенка на торте — когда ты узнаешь, что у тебя есть реальный шанс попасть на депортацию. И когда живешь надеждой, что ты-то уже подался, что всё нормально, а тут выясняется, что ты приходил уже на рандеву, а оно вообще ничего не значит!
«Никому нет дела, что ты 2 месяца реально собирал документы. А когда у тебя на руках еще больной ребенок, это, конечно, жесть»
Василий
Сам Василий, анализируя ситуацию, признаёт, что число россиян в Турции действительно сильно увеличилось, что побуждает правительство страны идти на непопулярные меры.
— Текущая ситуация в стране, в которой всё меняется, и вот это недовольство народа, которое есть из-за того, что [приехали] мигранты, вынуждает правительство заниматься такими мерами, чтобы не усугублять ситуацию. Понятно, что они борются и с нелегалами, но страдают обычные, нормальные люди, которые хотят связать свою жизнь с Турцией. Как с нами и получилось. Тут, понятно, никто такого не ожидал.
«Ожидали, что могут закрывать районы, а так, чтобы закрыть прям всю Турцию, — это была конкретная неожиданность»
Василий
Мы связались с call-центром Министерства по делам мигрантов Турции — эта служба помогает иностранцам и консультирует на нескольких языках. Любой желающий может набрать номер 157 и получить бесплатно информационную поддержку. Вежливый молодой человек — оператор не подтвердил информацию о прекращении выдачи ВНЖ россиянам после
Однако де-факто люди, живущие в Турции, видят совершенно иную картину. Так, присяжный переводчик Габриэлла, которая помогает россиянам в провинции Коджаэли, поясняет, что отказы отныне приходят всем и на туристический ВНЖ граждане РФ могут не рассчитывать. Правда, официально о причинах такого шага со стороны турецких властей тоже не сообщается.
— В прошлую пятницу, когда я поехала со своим клиентом в гёч (управление миграционной службы. — Прим. ред.), там была тоже парочка, и они были такие расстроенные! Говорят: «Вы понимаете, мы не можем получить ВНЖ», а они заплатили за квартиру, внесли депозит, оплатили контракт аренды, я уже не говорю о тратах, когда надо заверить у нотариуса, за переводчика. Трат очень много, и они приехали, чтобы спросить, какой может быть выход. Им сказали, что туристический ВНЖ никак больше [не получить], рабочую, может, или еще по-другому. Смотрю я на эту парочку, так жалко их стало, что они попали в такую ситуацию.
«Если бы предупредили заранее, а тут раз — и 26-го больше не выдают ВНЖ. А ведь люди внесли столько денег на аренду»
Габриэлла, присяжный переводчик
В некоторых группах в соцсетях соотечественники устраивают опросы, кто и куда поедет дальше после неудачного обращения за ВНЖ в Турции. Пока лидерами являются Грузия, Таиланд и Аргентина. Во многом причина такого шага связана со слухами о возможной второй волне мобилизации.
Звоночки о том, что гражданам РФ здесь перестали быть рады, начались еще в марте