«Как будто кто-то закрутил краник». Тысячам граждан РФ говорят покинуть Турцию в 10-дневный срок

Теперь россияне так же массово, как и в сентябре, покидают Турцию. Многие улетают в другие страны, желающих вернуться в Россию среди «поуехавших» — единицы Олег Федоров/CHITA.RU Поделиться Поделиться





Турция, некогда гостеприимная к россиянам, кажется, поворачивается другой стороной. Теперь так просто переехать на ПМЖ в Турцию не получится. Власти страны неожиданно перестали принимать документы на ВНЖ от граждан РФ. Многие россияне пришли в управления миграционной службы в разных городах 26 декабря , но получили от ворот поворот или же отказ. С предупреждением (или без оного) покинуть страну в течение 10 дней.

С неожиданным отказом в получении ВНЖ в некогда лояльной россиянам Турции столкнулся и московский бизнесмен Максим Юрин — управляющий партнер digital-агентства Little Big Agency, сооснователь fashion-бренда GLOVE.ME и сервиса бартерного обмена между бизнесом и инфлюенсерами SHAR.



— Первый рабочий день нового года встретили не особо радостно. Настя подавалась на ВНЖ во второй половине декабря. Рандеву (собеседование с кандидатом на ВНЖ. — Прим. ред.) было 4 января . И вот сегодня пришел отказ. При этом я подавался в начале декабря по той же схеме (с поручительством местного) и мне всё подтвердили. Сейчас жду пластиковую карту, — написал он у себя в аккаунте в соцсетях. — Интересно, что во всех чатиках пишут, что с 26 декабря пошли сплошные отказы. Как будто кто-то в результате каких-то переговоров или событий сильно закрутил краник. Пока не особо понимаем, что теперь делать.

«Если раньше 90 % ВНЖ для русских подтверждали, то с 26-го, наоборот, 90 % отказов» Максим Юрин

Такой пост Максим Юрин оставил в соцсетях Максим Юрин/Facebook (деятельность запрещена в РФ) Поделиться Поделиться





В такой же растерянности и многие россияне, у которых рандеву было назначено на 26 декабря и позже. Им пришлось вместо подготовки к встрече Нового года спешно собирать чемоданы и распродавать нажитую мебель. Люди, сплоченные общей бедой, объединяются в группы в соцсетях, где делятся опытом и переживаниями.



— Скажите, пожалуйста, кто-нибудь после 26 декабря получал ВНЖ в каком-нибудь небольшом городе Турции? Например, Хопа, Ризе, Трабзон, Эрзурум? — задается вопросом Сабухи. — Просто у меня такое предположение, что не дают ВНЖ в те районы, где и так много иммигрантов, а если по всей Турции рассыпаться, то и отказов будет меньше (то есть не в популярных городах). Это как в Россию, когда приезжают лица из стран СНГ, им легче зацепиться в провинции, нежели в Москве или Питере. Поправьте, если я в чем-то не прав.



Россияне предполагают, что в Стамбуле получить ВНЖ сложнее, чем в маленьких городах Фото: Максим Бутусов/E1.RU Поделиться Поделиться





— Заявка была подана 17.11, рандеву — 28.12, отказ моментально. Выдали бумажку с галочкой в пункте, по которому я не имею права на пребывание в Турции, так как у меня нет на это достаточных оснований, — сетует еще один россиянин.



«Сразу сказали: "Вы же знаете, что всем россиянам отказ?" Покивал головой» россиянин

— Не знаю, как по другим городам, но по Измиру статистика максимально печальная. Честно — руки опускаются, и у меня вообще нет каких-либо адекватных комментариев по поводу происходящего.



«Сам вкинул очень значительную сумму в аренду, депозиты, комиссию агенту. Успел обжиться, подкупить всё необходимое, и тут вот это вот всё» россиянин

Россиянам объясняют, что у властей Турции недостаточно причин для выдачи им ВНЖ. И что в отношении граждан РФ вышло новое распоряжение.

— К сожалению, это объективная реальность. С 27 декабря в Мерсине по аренде гражданам РФ первичный ВНЖ не дают. Нет ни одного случая в чате, кому бы дали. Я тоже слухам не верю, поэтому поехал сегодня на рандеву и получил отказ, спросил всех, кто там был, и все они получили отказ. Я полагаю, выводы определенные сделать можно. Будет ли так и дальше — никто не знает. Что произошло — никто не знает. Но на данный момент так, — рассказывает Denis.



Что произошло в отношениях стран, не понимает никто Фото: Дмитрий Емельянов/E1.RU Поделиться Поделиться





— Были с супругом вместе на рандеву сегодня, у нас посмотрели все документы, через переводчицу позадавали вопросы про наш турплан, где были в Турции, почему Измир, кем работаем и на что живем, потом отправили на отпечатки и, после того как мы всё сдали, сказали подписать бумагу с отказом + «скрипт нашего интервью», который нам даже не разрешили перевести с телефона, — пишет Katya. — Всё те же отговорки, что у них недостаточно причин для выдачи нам ВНЖ и что в понедельник вышло новое распоряжение в отношении русских, но на вопрос, где с ним можно ознакомиться, все плывут и ничего сказать не могут.

— 03.01 были на рандеву. Отказ нам распечатали, как только инспектор разложил доки по папкам и открыл наше дело в системе.

«Документы не смотрели. Задали штук 5 вопросов. Сказали, плохие отношения РФ и Турции. Туристический не выдаем» Клим

В конце сентября приток россиян в Турцию достиг исторического предела — и вместе с этим взлетели «аппетиты» риелторов и собственников жилья. Цены подскочили, условия стали практически невыполнимыми — для граждан страны точно. Хозяева квартир требовали немыслимые депозиты, плату сразу за год вперед, в лучшем случае — на полгода, а для подачи на туристический ВНЖ появились новые пункты: нотариально заверенный договор аренды, документы на недвижимость, подтверждение дохода и план поездки. Но даже это не особо остановило россиян, желающих обосноваться на берегу турецком.



Вот такая любовь. Надпись на турецком: «Улица Путь Любви» Анна Голубницкая/MSK1.RU Поделиться Поделиться





Даже при таком скачке цен месячная аренда в крупных городах Турции всё же была куда ниже, чем в однушке-«бабушатнике» возле МКАДа и далеко от метро. Имея стабильный доход и московскую зарплату, люди могли позволить себе нормальный уровень жизни в Турции. Так как здесь 90 % квартир сдаются пустыми, россияне потратились на обустройство съемного жилья. А теперь, получив отказ, они спешно и порой за бесценок продают почти новые мебель, бытовую технику и предметы домашнего обихода — своим соотечественникам, через группы в соцсетях.

— Купила кухонный комбайн и много мелочи для дома у ребят, которым пришлось срочно уезжать. Они улетели после Нового года с теми же рюкзаками, с которыми сюда и приехали, в Таиланд, — рассказала Виктория.

Многие россияне уже успели полюбить обычную, нетуристическую Турцию и даже привыкнуть к явлению, которое окрестили «турецкий рандом» Фото: Анна Голубницкая/MSK1.RU Поделиться Поделиться





Москвич Василий (имя изменено по просьбе героя публикации) приехал в Стамбул в октябре 2022-го вместе с родителями и двумя детьми, которых мужчина воспитывает в одиночку. Он признался, что много времени ушло на поиск подходящего района, жилья, решение бытовых вопросов и сбор документов. В миграционке же ему сказали принести недостающие и дали срок 30 дней , однако когда Василий пришел к инспектору с требуемыми бумагами, то столкнулся с тем, что больше не может получить ВНЖ.



— Когда уже подал наконец документы, из-за наплевательского отношения второго родителя, что не дало возможность быстро получить согласие на проживание за границей детей, к тому же я попал на болезнь детей. Надо заниматься документами, решением бытовых вопросов, а тут еще занимаешься детьми, которые болеют, и вишенка на торте — когда ты узнаешь, что у тебя есть реальный шанс попасть на депортацию. И когда живешь надеждой, что ты-то уже подался, что всё нормально, а тут выясняется, что ты приходил уже на рандеву, а оно вообще ничего не значит!

«Никому нет дела, что ты 2 месяца реально собирал документы. А когда у тебя на руках еще больной ребенок, это, конечно, жесть» Василий

Сам Василий, анализируя ситуацию, признаёт, что число россиян в Турции действительно сильно увеличилось, что побуждает правительство страны идти на непопулярные меры.

— Текущая ситуация в стране, в которой всё меняется, и вот это недовольство народа, которое есть из-за того, что [приехали] мигранты, вынуждает правительство заниматься такими мерами, чтобы не усугублять ситуацию. Понятно, что они борются и с нелегалами, но страдают обычные, нормальные люди, которые хотят связать свою жизнь с Турцией. Как с нами и получилось. Тут, понятно, никто такого не ожидал.

«Ожидали, что могут закрывать районы, а так, чтобы закрыть прям всю Турцию, — это была конкретная неожиданность» Василий

Мы связались с call-центром Министерства по делам мигрантов Турции — эта служба помогает иностранцам и консультирует на нескольких языках. Любой желающий может набрать номер 157 и получить бесплатно информационную поддержку. Вежливый молодой человек — оператор не подтвердил информацию о прекращении выдачи ВНЖ россиянам после 26 декабря 2022 года и сообщил корреспонденту MSK1.RU, что новых закрытых районов не добавилось.



Однако де-факто люди, живущие в Турции, видят совершенно иную картину. Так, присяжный переводчик Габриэлла, которая помогает россиянам в провинции Коджаэли, поясняет, что отказы отныне приходят всем и на туристический ВНЖ граждане РФ могут не рассчитывать. Правда, официально о причинах такого шага со стороны турецких властей тоже не сообщается.

— В прошлую пятницу, когда я поехала со своим клиентом в гёч (управление миграционной службы. — Прим. ред.), там была тоже парочка, и они были такие расстроенные! Говорят: «Вы понимаете, мы не можем получить ВНЖ», а они заплатили за квартиру, внесли депозит, оплатили контракт аренды, я уже не говорю о тратах, когда надо заверить у нотариуса, за переводчика. Трат очень много, и они приехали, чтобы спросить, какой может быть выход. Им сказали, что туристический ВНЖ никак больше [не получить], рабочую, может, или еще по-другому. Смотрю я на эту парочку, так жалко их стало, что они попали в такую ситуацию.

«Если бы предупредили заранее, а тут раз — и 26-го больше не выдают ВНЖ. А ведь люди внесли столько денег на аренду» Габриэлла, присяжный переводчик

В некоторых группах в соцсетях соотечественники устраивают опросы, кто и куда поедет дальше после неудачного обращения за ВНЖ в Турции. Пока лидерами являются Грузия, Таиланд и Аргентина. Во многом причина такого шага связана со слухами о возможной второй волне мобилизации.



Звоночки о том, что гражданам РФ здесь перестали быть рады, начались еще в марте 2022-го , когда ряд районов Аланьи закрыли для получения ВНЖ. Дальше — больше: в июле прошлого года Управление по делам иностранцев опубликовало перечень районов, где больше нельзя обосноваться по турвизе, в него попали популярные у россиян места в Стамбуле, Анталье и других городах. Впрочем, не рады понаехавшим и обычные турки — они резко негативно высказались о массовом притоке иностранцев всех мастей.

