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    УЕФА займется вопросом возвращения российского футбола в международные турниры

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен сформировать рабочую группу, которая займется вопросом возвращения российского футбола в международные турниры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генсека РФС Максима Митрофанова.

    По данным Российского футбольного союза, проработка вопроса должна начаться уже на этой неделе.

    Напомним, что российские футбольные команды, включая сборную России, отстранили от участия в международных соревнованиях вскоре после начала боевых действий на Украине. Тогда, в частности, национальная команда Польши, с которой должны были играть россияне в первом туре стыковых матчей, автоматически прошла во второй. В результате сборная Польши прошла отбор и попала на чемпионат мира в Катаре.

    Ранее сообщалось о желании РФС перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Однако до конца 2022 года решение принять не удалось. Российский футбольный союз 30 декабря взял паузу для изучения всех плюсов и минусов перехода. Решение собираются принять к марту 2023-го.

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