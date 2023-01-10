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    На трассе Петербург — Псков в Домкино водитель «Газели» заправился на АЗС и погиб

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    Смертельное ДТП произошло в Лужском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 10 января.

    «Газель» и КАМАЗ столкнулись 9 января около 8:25 на 158-м километре автодороги Р-23 Санкт-Петербург — Псков, в деревне Домкино. По предварительной версии, 65-летний водитель «Газели» выезжал с заправки и начал поворот налево, не убедившись в безопасности. КАМАЗ в это время ехал со стороны Петербурга в сторону Пскова.

    Издание 47news писало, что водитель «Газели» оказался зажат в машине, его без сознания забрала скорая. По данным «Фонтанки», он скончался. Известно, что он жил в Лужском районе и в прошлом году 9 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. 37-летнему новгородцу из КАМАЗа помощь не потребовалась.

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