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    Разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев умер на 86-м году жизни

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    Скончался научный руководитель концерна «Алмаз-Антей», разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев. Ему было 85 лет. Печальную новость со ссылкой на официального представителя предприятия вечером 9 января сообщает РИА Новости.

    Причина смерти Камнева пока не уточняется.

    Павел Камнев родился 14 ноября 1937 года в Махачкале. Российский и советский конструктор в области ракетостроения, доктор технических наук, профессор. Автор более 20 изобретений, соавтор свыше 300 научно-технических отчетов.

    В последние годы трудился научным руководителем акционерного общества «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». До этого был председателем совета директоров АО «Опытное конструкторское бюро «Новатор», где разработали ракету «Калибр». В 1996–2017 гг. являлся генеральным директором — генеральным конструктором этого предприятия. Герой Труда Российской Федерации, дважды лауреат Государственной премии РФ.

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