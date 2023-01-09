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    Фронт с запада сильно изменит погоду в Петербурге. Сначала — порывистый ветер, следом ждите метели

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Понедельник в Петербурге будет холодным, а затем придёт оттепель, но комфортной её назвать сложно.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 января будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днём местами порывы до сильного. Температура воздуха с ночных 13–15 градусов мороза днём повысится до 8–10. На дорогах гололедица.

    «Сегодня на метеорологические условия в Северной столице будет оказывать влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Пока его воздействие на погоду ограничится в уплотнении облачности, а небольшой снег пройдёт лишь местами и преимущественно на западе области», — сообщает центр «ФОБОС». В Ленобласти ожидается минус 7–12 градусов, на востоке до минус 13–18. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

    Минус 10, по данным «Яндекс.Погоды», — пониженная температура для 9 января. Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в городе бывает паcмурно, от минус 16 до плюс 1 градуса. Самое холодное 9 января было зафиксировано в 1987 году, минус 33 днём, а самое тёплое — в 2005 году, плюс 6.

    Завтра в Петербурге резко потеплеет (с минус 8–10 ночью до 2–4 днём) и придут метели при сильном ветре. А в среду возможен плюс.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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