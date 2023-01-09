Фронт с запада сильно изменит погоду в Петербурге. Сначала — порывистый ветер, следом ждите метели

Понедельник в Петербурге будет холодным, а затем придёт оттепель, но комфортной её назвать сложно.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 января будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный умеренный, днём местами порывы до сильного. Температура воздуха с ночных 13–15 градусов мороза днём повысится до 8–10. На дорогах гололедица.

