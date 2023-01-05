Даже школьники лучше справятся? 10 вопросов на знание русского языка

В этом тесте мы собрали самые разные задания по русскому языку, чтобы вы вспомнили все (или практически все) правила. Отмечайте правильное написание слов, находите ошибки в образовании формы слова, редактируйте и исправляйте — ближайшие десять минут точно не пройдут для вас даром.
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. В каком?
Так называют событие, которое стало примером или основанием для последующих действий.
Верно ли написано это слово?
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
«Чтение как учебный предмет, особенно в начальной школе, имеет в своем распоряжении такое сильнодействующее средство воздействия на личность, как художественные произведения различных жанров»
Слишком горячий чай еще можно назвать … горячим. Что за слово мы пропустили и как оно правильно пишется?
А в одном из этих слов ниже неправильно стоит ударение. Найдете его?
А это задание из ЕГЭ. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру (-ы), на месте которой (-ых) в предложении должна (-ы) стоять запятая (-ые).
«В последующие годы (1) поэт будет часто встречаться со школьным другом (2) мнение (3) которого (4) ему небезразлично».
И снова пробуем найти правильное написание слова
В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. В каком?
Этим словом называют, попросту говоря, самое главное, важное и наиболее существенное.
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