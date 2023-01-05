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    Даже школьники лучше справятся? 10 вопросов на знание русского языка

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    1 комментарий
    Чтобы не опозорить свое честное имя перед учителем и школьниками, придется ответить правильно на 10 из 10
    Чтобы не опозорить свое честное имя перед учителем и школьниками, придется ответить правильно на 10 из 10Фото: Сергей Брун / NGS55.RU
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    В этом тесте мы собрали самые разные задания по русскому языку, чтобы вы вспомнили все (или практически все) правила. Отмечайте правильное написание слов, находите ошибки в образовании формы слова, редактируйте и исправляйте — ближайшие десять минут точно не пройдут для вас даром.

    В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. В каком?

    Так называют событие, которое стало примером или основанием для последующих действий.

    Верно ли написано это слово?

    Верно ли написано это слово?<br />

    Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.

    «Чтение как учебный предмет, особенно в начальной школе, имеет в своем распоряжении такое сильнодействующее средство воздействия на личность, как художественные произведения различных жанров»

    Слишком горячий чай еще можно назвать … горячим. Что за слово мы пропустили и как оно правильно пишется?

    А в одном из этих слов ниже неправильно стоит ударение. Найдете его?

    А это задание из ЕГЭ. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру (-ы), на месте которой (-ых) в предложении должна (-ы) стоять запятая (-ые).

    «В последующие годы (1) поэт будет часто встречаться со школьным другом (2) мнение (3) которого (4) ему небезразлично».

    И снова пробуем найти правильное написание слова

    И снова пробуем найти правильное написание слова

    В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. В каком?

    Этим словом называют, попросту говоря, самое главное, важное и наиболее существенное.

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    Даже школьники лучше справятся? 10 вопросов на знание русского языка

    Кажется, русский язык просто для вас не родной.

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    Даже школьники лучше справятся? 10 вопросов на знание русского языка

    Звонок прозвенел для учителя, а не для вас.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Даже школьники лучше справятся? 10 вопросов на знание русского языка

    Пока не ответите правильно на все вопросы, на перемену не пойдете.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Даже школьники лучше справятся? 10 вопросов на знание русского языка

    Правила русского языка — это прямо ваш конек!

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    Чтобы не опозорить свое честное имя перед учителем и школьниками, придется ответить правильно на 10 из 10
    Чтобы не опозорить свое честное имя перед учителем и школьниками, придется ответить правильно на 10 из 10Фото: Сергей Брун / NGS55.RU

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